Félix Plasencia, la ficha clave de Delcy Rodríguez con EE.UU. que vuelve a ser canciller

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Caracas, 13 jul (EFE).- El diplomático venezolano de origen español Félix Plasencia regresa a la Cancillería del país suramericano de la mano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una aliada y vieja amiga, que lo designó previamente como encargado de negocios en Estados Unidos, en medio del proceso de restablecimiento de relaciones entre ambas naciones.

Rodríguez anunció este lunes la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, bajo el mando ahora de Plasencia, en sustitución de Yván Gil, quien desempeñó el cargo de canciller desde enero de 2023.

«Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia, quien cuenta con amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo», dijo la presidenta en un mensaje en Telegram.

Plasencia, hijo de padres de Tenerife (España), entró en el cuerpo diplomático de Venezuela en 1991, tras estudiar la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.

La mandataria y el nuevo canciller se conocieron en la Embajada venezolana en Londres, durante el segundo mandato de Rafael Caldera (1994-1999).

Plasencia acompañó a Rodríguez en la escala técnica que hizo Rodríguez en 2020 en Madrid, cuando viajaba a Turquía, que estuvo cerca de causar un incidente diplomático porque la mandataria está sujeta a sanciones de la Unión Europea (UE) que le impiden entrar en suelo del bloque europeo.

El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acudió al aeropuerto de Madrid porque en ese vuelo viajaba Plasencia, quien entonces era titular de Turismo, al declarar que era su amigo, pero también tuvo que hablar durante 20 o 25 minutos con Rodríguez para que no entrara a suelo español.

Misión en Estados Unidos

Rodríguez le dio la misión a Plasencia de reabrir la embajada de Venezuela en Estados Unidos en febrero pasado, en medio del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, después de que el 3 de enero tropas militares capturaran a Nicolás Maduro.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotos después de que a principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Washington reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, a lo que Nicolás Maduro respondió rompiendo relaciones.

En marzo pasado, Plasencia junto al viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, visitaron Washington para fortalecer los vínculos con la Administración de Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana.

La aparición de ambos en Washington sucedió el mismo día que Maduro acudió a un tribunal de Nueva York, donde un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Larga trayectoria

Plasencia ha desempeñado diversos cargos como viceministro de Exteriores para Asia, Oriente Medio y Oceanía, para Temas Multilaterales, director general de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización de la Cancillería, director del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), así como miembro principal del Consejo Director del Poliedro de Caracas, el mayor aforo techado de Venezuela.

También fue ministro de Turismo y Comercio Exterior (2019-2020), jefe de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda (2019), embajador de Venezuela en China (2020-2021), y en agosto de 2021 fue designado por Maduro como canciller, hasta mayo de 2022.

En agosto de 2022, Maduro lo designó como embajador en Colombia, como parte del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras el triunfo de Gustavo Petro en la Presidencia del país andino.

En diciembre de ese mismo año, fue nombrado como secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), por lo que luego fue sustituido en el cargo de embajador de Colombia.

Plasencia estuvo al frente de la ALBA hasta febrero de 2024, cuando pasó a ser el embajador en Reino Unido y representante ante la Organización Marítima Internacional (OMI), hasta el nuevo llamado de Rodríguez para trabajar en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. EFE

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