The Swiss voice in the world since 1935

Fallece el principal impulsor de causa por la masacre de jesuitas en El Salvador de 1989

Este contenido fue publicado en
3 minutos

San Salvador, 5 sep (EFE).- El sacerdote español José María Tojeira, principal impulsor de la búsqueda de justicia por la masacre de 6 padres jesuitas y 2 mujeres cometida por el Ejército en El Salvador en 1989, falleció este viernes a los 78 años en Ciudad de Guatemala, según informó la Compañía de Jesús.

«Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios», indicó en X la cuenta oficial de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.

Además, agregó que el padre «Chema» Tojeira, como era conocido popularmente en El Salvador, realizó «el apostolado social, el liderazgo provincial y universitario, el compromiso con la justicia y los derechos humanos y el acompañamiento pastoral» en Centroamérica.

El religioso fue licenciado en Teología y Filosofía por la Universidad de Comillas.

El paso de Tojeira, nacido en Vigo en 1947 y naturalizado salvadoreño, por Centroamérica comenzó en 1969, en Honduras, y fue enviado a El Salvador en 1985.

Tres años después fue nombrado provincial de los jesuitas para Centroamérica, cargo que tenía cuando fue perpetrada la masacre en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), en noviembre de 1989.

Tojeira fue una figura clave en los reclamos de justicia e impulsor de la causa penal contra altos mandos del Ejército salvadoreño desde que perpetró este crimen de lesa humanidad.

También fue rector de la UCA (1997-2010) y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) (2016-2020), además de párroco.

«A nosotros nos toca continuar en esa tarea de mostrar el camino de la vida» y «defender los derechos humanos frente a un Gobierno que se ampara en los derechos de las víctimas para negar derechos básicos a inocentes y culpables», dijo Tojeira en 2022 en la conmemoración de los 33 años de la masacre de los jesuitas.

«Nos corresponde apoyar una vez más a las madres de los desaparecidos y defender el Estado de derecho, junto con la libertad, la crítica y el diálogo», acotó el religioso.

Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición de la UCA, ordenó en 2017 reabrir el proceso, pero en 2020 la Sala de lo Penal de la Corte decretó el cierre.

Un nuevo fallo de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrir nuevamente la causa penal en 2022, en la que fueron enviados a juicio 11 personas en 2024. EFE

hs/mt/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR