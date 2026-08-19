Fallecen el director de Inteligencia de Ecuador y su esposa en un accidente en Kenia

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Quito, 19 ago (EFE).- El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecieron este miércoles en un accidente aéreo en Kenia, según confirmaron fuentes de la Presidencia al medio local Ecuavisa, mientras varias instituciones del Estado expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

Aunque el Gobierno de Ecuador no se ha pronunciado oficialmente, se conoce que el accidente causó la muerte de siete personas, entre ellas el piloto de la aeronave. Las autoridades investigan lo ocurrido y por el momento se desconocen las causas del siniestro.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) informó que el helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, se estrelló a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, cuando cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

Entre la instituciones que se pronunciaron destacó la Defensoría Pública de Ecuador, quien expresó su «profundo pesar» por el fallecimiento de Sensi-Contugi y su esposa y trasladó sus condolencias a sus allegados.

A las muestras de pesar también se sumaron el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y el expresidente de la Asamblea Nacional Niels Olsen, quienes lamentaron la muerte de la pareja y expresaron su solidaridad con sus familiares.

Por su parte, desde la Contraloría expresaron sus condolencias a la familia.

Sensi-Contugi, de 44 años, era uno de los funcionarios más cercanos al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y dirigía el CNI (antes CIES) desde enero de 2024.

Además, tuvo también un breve paso por el Ministerio de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año.

Antes de formar parte del Gobierno, desarrolló su trayectoria en el ámbito empresarial, con participación en compañías dedicadas al plástico, el caucho y la biotecnología. EFE

af/ajs