Familia de Renee Good demanda al Gobierno de Trump por su muerte a manos de agente del ICE

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Nueva York, 1 oct (EFE).- La familia de Renee Good, la estadounidense fallecida el pasado enero en Minesota a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la campaña migratoria ordenada por el presidente, Donald Trump, en el estado, demandó este jueves al Gobierno federal por homicidio y uso excesivo de la fuerza.

El hermano de Good, Brent Ganger, presentó dos demandas, una de ellas de casi 150 páginas, en representación de Renee y su esposa, Becca Good.

En la primera, presentada contra Estados Unidos, alegan la muerte «ilícita» de Renee Good, además de «agresión, detención ilegal, imposición intencional de daño emocional y negligencia», y solicitan un juicio ante un juez, no un jurado.

En la segunda se cita a Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó; así como a Tom Homan, ‘zar de la frontera» de la Casa Blanca; a Stephen Miller, asesor de Trump y acusado de ser el arquitecto de sus políticas antimigración; y a la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

La demanda acusa a Ross de disparar tres veces contra Good cuando ella intentaba alejarse lentamente en su vehículo y de negación de atención médica después de recibir los disparos.

La demanda denuncia discriminación y perfilamiento racial y acusa a los agentes federales de un uso excesivo y letal de la fuerza, así como de realizar detenciones ilegales sin sospecha razonable durante la Operación Metro Surge, ordenada por la Casa Blanca pese al rechazo de las autoridades locales y estatales.

Además, se acusa a la Administración de Trump de perseguir, intimidar, detener y forzar enfrentamientos con vecinos, observadores legales y periodistas que filmaban o alertaban sobre la presencia del ICE.

En un comunicado recogido por organizaciones y medios, el hermano de la víctima exigió que se rindan cuentas y defendió que la muerte de su hermana no representa los valores de Estados Unidos.

Good, de 37 años, murió el 7 de enero en Mineápolis tras recibir tres disparos por parte de un agente del ICE mientras protestaba contra la presencia del cuerpo en la ciudad.

Tras su fallecimiento se desató una oleada de protestas contra la actuación de los agentes migratorios que también provocó en la misma ciudad la muerte de Alex Pretti, un estadounidense igualmente de 37 años que murió tras recibir varios disparos de otros oficiales mientras protestaba contra su presencia. EFE

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