Fans de Harry Potter celebran en Londres la vuelta a Hogwarts antes de estreno de la serie

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Londres, 1 sep (EFE).- Cientos de seguidores de ‘Harry Potter’ venidos de todos los rincones del mundo se dieron cita este martes en Londres para celebrar, como cada 1 de septiembre, el inicio de curso en la escuela ficticia de magia y hechicería de Hogwarts y el inminente estreno de la nueva serie sobre la saga fantástica.

En la primera entrega, ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, la escritora J.K. Rowling describe una escena concreta: a las 11 de la mañana del primer día de septiembre, Harry Potter acude a la estación londinense de King´s Cross para tomar el tren hacia Hogwarts desde la plataforma 9 y 3/4, a la que solo se puede acceder atravesando una pared mágica.

Este martes, para tratar de descongestionar la estación original, la plataforma de contenido bajo demanda HBO Max ha trasladado esta escena hasta el antiguo mercado de Old Billingsgate, a orillas del río Támesis, con una experiencia interactiva para ‘fans’ para celebrar los más de 25 años de historia de la saga y el inicio de una nueva era, con nuevas caras, antes del lanzamiento de la serie, prevista para el día de Navidad.

Los primeros privilegiados en disfrutar de esta experiencia fueron, además de la prensa, decenas de ‘influencers’ especializados en ‘Harry Potter’, venidos desde países de Europa o Latinoamérica, armados con sus teléfonos móviles, cámaras, trípodes, y micrófonos, para no perder detalle del evento y relatarlo minuto a minuto para sus miles de seguidores.

Como si estuvieran en la piel de sus personajes favoritos, pudieron montarse en el Hogwarts Express, la posibilidad de enviar una carta a través del correo mágico de lechuzas, vestirse con el uniforme de su casa mágica correspondiente o aguardar la salida del tren hacia Hogwarts con la emblemática cuenta atrás.

Un viaje generacional

«Para mí es un sueño, no me creo que esté aquí. ¿Quién me iba a decir con 11 años que iba a estar -en Londres- viviendo un momento tan importante como es un 1 de septiembre, la vuelta a casa?», afirmó a EFE la creadora de contenido española Jenn Royal.

Junto a ella, el madrileño Sergio Casas, conocido en redes como ‘El Traslador’, recuerda con ilusión cómo su vida «cambió» después de ver por primera vez la primera película de ‘Harry Potter’ y emprendió «un viaje de no retorno» que le ha acompañado durante su infancia, adolescencia y ahora en la edad adulta.

Por ello, la serie le parece un «regalo» para todos los seguidores de la saga y espera que pueda plasmar escenas y personajes de los libros que no se han visto en las películas, con «frescura y tramas más desarrolladas».

Una emoción similar es la que comparten con EFE Rishla y Josephine, madre e hija. La primera devoró los libros durante su época universitaria y relata que, después de ser madre se los leía a sus hijos; han visto las películas juntos y desean poder hacer lo mismo con la nueva serie: «

La llegada de ‘Harry Potter’ a la pequeña pantalla vendrá de la mano de un renovado elenco de actores, y no viene exenta de polémica; pero en este evento patrocinado, el nombre de la escritora J.K. Rowling -tildada de tránsfoba por sus múltiples declaraciones públicas sobre su visión sobre la mujer y la identidad de género- es prácticamente un tabú. EFE

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