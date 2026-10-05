Felipe VI firma en Helsinki el decreto que convoca elecciones para el 29 de noviembre

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Helsinki, 5 oct (EFE).- Felipe VI firmó este lunes el decreto aprobado por el Consejo de Ministros de convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, tras aterrizar en el aeropuerto de Helsinki donde inicia un viaje de Estado con la reina Letizia.

La firma se produjo de forma telemática nada más aterrizar este lunes por la tarde en el aeropuerto de la capital finlandesa, según informaron fuentes del Palacio de la Zarzuela.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció a primera hora de la mañana esa convocatoria anticipada, y el decreto correspondiente tenía que ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Sánchez convocó después la reunión de su Ejecutivo, que dio luz verde a ese decreto que será publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado. EFE

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