Filipinas eleva la seguridad del presidente tras la supuesta amenaza de la vicepresidenta

2 minutos

Manila, 24 nov (EFE).- Las autoridades filipinas calificaron este domingo de asunto de seguridad nacional la supuesta amenaza de muerte de la vicepresidenta, Sara Duterte, contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr.

El asesor de Seguridad Nacional, Eduardo Año, indicó en un comunicado que su departamento está trabajando con las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia para investigar la amenaza y a los responsables.

«Emplearemos nuestros máximos esfuerzos en defender nuestras instituciones y procesos democráticos que representa el presidente», destacó Año.

Según el canal filipino ABS-CBN, la vicepresidenta afirmó ayer en una comparecencia que había contratado a alguien para matar al jefe del Estado, a la primera dama, Liza Araneta, y al presidente del Parlamento, Martin Romualdez, en caso de que ella fuera asesinada.

«Le dije que si me matan, él debería matar a BBM (Marcos), Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma. No es broma», manifestó Duterte.

Tras las declaraciones, el equipo de seguridad del presidente afirmó el sábado que elevó los protocolos de seguridad para proteger al jefe del Estado y su entorno.

«Cualquier amenaza contra la vida del presidente y su familia, independientemente de su origen y especialmente si se hace tan descaradamente en público, se trata con la máxima seriedad», indicó el Mando de Seguridad Presidencial en un comunicado.

Marcos Jr. y Duterte se aliaron electoralmente para los comicios de 2022 en los que arrasaron en las urnas, pero tras surgir diferencias rompieron relaciones este año y la vicepresidenta renunció el pasado junio como secretaria de Educación, abandonando el Gobierno.

Sin embargo, continúa siendo vicepresidenta porque este cago se elije en Filipinas de manera separada al de presidente.

El pasado octubre, Duterte acusó a Marcos Jr. de incompetente y dijo que había imaginado cortarle la cabeza tras descubrir que su relación era tóxica.

Sara Duterte es hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), que también tuvo una buena relación política inicialmente con Marcos Jr. pero se enemistaron hacia el final del mandato del primero.

Sin embargo, la hija de Duterte trabó una alianza política con Marcos Jr, hijo del dictador Ferdinand Marcos, para las elecciones de 2022, aunque la relación empezó a tensarse a los pocos meses.

Al igual que su hija, Rodrigo Duterte es conocido por sus exabruptos que incluyen reconocer haber ejecutado él mismo a criminales y llamar «hijo de puta» al papa Francisco y al expresidente estadounidense Barack Obama. EFE

fil-grc/ah