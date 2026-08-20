Finlandia exige que Rusia rinda cuentas tras el ataque nocturno masivo contra Kiev

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Helsinki, 20 ago (EFE).- La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, condenó el ataque masivo ruso de esta noche contra la capital ucraniana, Kiev, y exigió que el Kremlin y sus líderes rindan cuentas por los daños que han causado los bombardeos de Rusia contra objetivos civiles.

Valtonen denunció en la red social X que la ofensiva aérea rusa de la pasada noche contra la región de Kiev alcanzó zonas residenciales y un hospital infantil, dejando al menos 13 muertos.

«Disparar decenas de misiles y drones contra la población civil y las infraestructuras civiles no es el camino hacia la paz. Rusia y sus dirigentes deben rendir cuentas por la guerra de agresión y los daños que ha causado», afirmó Valtonen, quien reafirmó el apoyo de su país a Ucrania.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó anoche un número no especificado de misiles balísticos contra territorio ucraniano, así como otros 46 misiles de diversos tipos y 168 drones.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el ataque causó doce muertos en la capital y uno más en la región de Kiev, mientras alrededor de 40 personas resultaron heridas.

Zelenski denunció en redes sociales este ataque masivo que los rusos «llevaban preparando hace tiempo» y que combinó diferentes tipos de munición balística, misiles de crucero y drones «para causar el mayor daño posible a la infraestructura civil». EFE

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