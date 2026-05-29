Flávio Bolsonaro celebra la designación de bandas criminales brasileñas como terroristas

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(Actualiza con nuevas declaraciones de Flávio Bolsonaro)

Río de Janeiro, 28 may (EFE).- El senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro celebró este jueves la decisión de Estados Unidos de declarar terroristas a las principales organizaciones criminales de Brasil, una medida que entrará en vigor el próximo 5 de junio.

«Gran día», escribió en sus redes sociales el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 23 años por intento de golpe de Estado, quien posteriormente afirmó que había contribuido a la decisión durante las reuniones que mantuvo esta semana en Washington con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado anunció este jueves la inclusión del Comando Vermelho (CV) y del Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Horas más tarde, en un video divulgado en sus redes, el senador agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por atender «rápidamente» su pedido y reivindicó el resultado de sus recientes reuniones en Washington.

«En un viaje como precandidato hice más por la seguridad de los brasileños que el Partido de los Trabajadores (PT, formación del líder progresista) y Lula en sus 17 años de mandato», señaló el senador en el video.

«Mientras Lula fue de rodillas ante Trump para hacer ‘lobby’ a favor del CV y del PCC, yo fui a trabajar para que fueran tratados como terroristas, que es lo que son», agregó.

La decisión estadounidense fue divulgada un día después de que Flávio Bolsonaro se reuniera en Washington con Rubio y dos días después de su encuentro con Trump en la Casa Blanca.

Según el senador, durante esas reuniones defendió la necesidad de que Washington calificara a las dos mayores organizaciones criminales de Brasil como grupos «narcoterroristas», al considerar que cumplen los requisitos para esa designación.

El Departamento de Estado justificó la medida al afirmar que ambas facciones figuran entre «las organizaciones criminales más violentas de Brasil» y son responsables de «orquestar ataques brutales» contra policías, funcionarios públicos y civiles.

Washington también señaló que el PCC y el Comando Vermelho mantienen actividades que trascienden las fronteras brasileñas y alcanzan otros países de América e incluso territorio estadounidense.

La decisión supone un endurecimiento de la política estadounidense frente al crimen organizado transnacional y abre la puerta a restricciones de financiación para ambas organizaciones.

La medida representa además un respaldo a una de las principales banderas de campaña de Flávio Bolsonaro, quien basa buena parte de su discurso electoral en el combate al crimen organizado y el endurecimiento de las políticas de seguridad.

Asimismo se opone a las intenciones del actual Gobierno que solo considera terroristas a las bandas que reciben esa clasificación por parte de la ONU.

Para el Gobierno brasileño existe además preocupación por las implicaciones diplomáticas de la medida que puede amparar una intervención militar en suelo brasileño.

La decisión de Washington también llega en un momento políticamente sensible para Flávio Bolsonaro, cuya imagen se ha visto afectada por revelaciones sobre sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente encarcelado por sospechas de fraude financiero.

Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, intervenido por las autoridades brasileñas, habría contribuido a financiar una película sobre Jair Bolsonaro. Antes de que se divulgaran esas informaciones, el senador había afirmado públicamente que no conocía al empresario.

Según la más reciente encuesta de Datafolha, Lula obtendría el 47 % de los votos frente al 43 % de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, ampliando ligeramente la ventaja respecto al empate técnico registrado en el sondeo anterior.

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