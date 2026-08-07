Francia aconseja aislamiento a los contactos del francoargentino positivo en hantavirus

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Las autoridades sanitarias francesas recomendaron este viernes aislamiento a las personas que estuvieron en contacto estrecho con un turista francoargentino que dio positivo en hantavirus en Francia antes de viajar a España, donde está aislado, pero consideran que el riesgo de transmisión es «bajo».

El jueves se confirmó un caso positivo de la cepa Andes del hantavirus, la única transmisible entre las personas, en un turista francoargentino que se encuentra aislado con su familia en Galicia, en el noreste de España tras pasar por Francia durante la segunda quincena de julio. Actualmente es asintomático.

El hantavirus de la cepa Andes, que suele transmitirse a las personas a través de animales como los roedores, puede causar complicaciones pulmonares graves y es fatal en el 30 o 40% de los casos.

«Teniendo en cuenta el carácter leve y no grave de los síntomas, así como la carga viral muy baja observada» los expertos sanitarios «recomiendan el aislamiento domiciliario de los contactos, especialmente de los más cercanos», informó este viernes el Ministerio de Salud francés en un comunicado.

Las autoridades sanitarias estiman que el periodo durante el cual el paciente pudo haber sido contagioso se extiende del 18 al 28 de julio, según el comunicado.

«El riesgo de transmisión se considera bajo. Afecta únicamente a los contactos más estrechos», indica el ministerio, y añade que busca a las personas que hayan podido estar con él.

El ministerio incluye a las personas que conviven en el mismo hogar, aquellas que han compartido habitación, los contactos prolongados y estrechos, especialmente en el transporte, y los profesionales sanitarios que han prestado asistencia sin la protección adecuada.

«En el momento del diagnóstico, cuando ya presentaba síntomas, el paciente tenía una carga viral muy baja, lo que indica un potencial de transmisión muy limitado», subraya.

Este caso aislado, recordó el ministerio, «no guarda relación alguna con los pacientes del (crucero) MV Hondius de mayo de 2026», un brote que llevó a la identificación de 13 casos, tres de ellos mortales, y provocó alarma internacional.

pan/est/sw/jxb/erl/meb