Francia aumenta la ayuda a Yemen y pide un presupuesto humanitario ambicioso de la UE

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París, 6 oct (EFE).- Francia anunció este martes 3 millones de euros adicionales de ayuda humanitaria para Yemen y se comprometió a estabilizar en 2027 su financiación para la ayuda internacional, mientras instó a la Unión Europea (UE) a preservar un presupuesto humanitario ambicioso para el periodo 2028-2034.

Son los tres mensajes más destacados que lanzó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en su discurso de apertura de la séptima Conferencia Nacional Humanitaria que se celebra este martes en París.

Los 3 millones de euros adicionales para Yemen que anunció el ministro elevarán a más de 7 millones de euros el apoyo francés a país este año, después de que la ofensiva de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb provocara, según dijo, «un nuevo ‘shock’ humanitario».

Barrot defendió además que el próximo presupuesto plurianual de la UE, para 2028-2034, mantenga «el papel de la Unión Europea como primer donante humanitario mundial», con una ayuda basada en los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia.

Obligación moral y nuevas vías de financiación

El ministro advirtió de que la reducción de los presupuestos de los donantes tradicionales -como Estados Unidos- llega en un momento de fuerte aumento de las necesidades humanitarias, y defendió que mantener la ayuda internacional es tanto una obligación moral como una cuestión de seguridad nacional.

«La acción humanitaria de Francia es de 4 euros por francés y por año. Es un mínimo moral», recalcó.

Así, Barrot señaló que la ayuda directa francesa para combatir el ébola en la República Democrática del Congo alcanzará 23 millones de euros este año.

El ministro también anunció que Francia estudiará nuevas vías de financiación, entre ellas la creación de loterías solidarias, siguiendo los modelos existentes en Alemania y Países Bajos, para lo que el Gobierno ya ha iniciado contactos con la Française des Jeux y parlamentarios para estudiar cómo poner en marcha la iniciativa.

Barrot denunció que, según sus datos, unos mil trabajadores humanitarios han muerto en los últimos tres años, y dijo que Francia apoya una iniciativa danesa en el Consejo de Seguridad de la ONU para reforzar su protección, especialmente frente a nuevas amenazas como los drones.

Barrot añadió, por último, que Francia seguirá impulsando además una iniciativa para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad en casos de atrocidades masivas. Según afirmó, 128 Estados miembros de la ONU respaldan ahora la propuesta franco-mexicana, incluidos 21 nuevos apoyos en los últimos seis meses y, entre ellos, Reino Unido, miembro permanente del Consejo. EFE

cat/llb

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