Francia convoca al encargado de negocios ruso en protesta por los ataques en Leipzig

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París, 2 sep (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este miércoles la convocatoria del encargado de negocios de la embajada rusa en París en reacción a la atribución por Alemania a Moscú de los ataques con drones a comienzos de agosto en el aeropuerto de Leipzig.

Barrot, que participa en Irlanda en la reunión de ministros de Exteriores de la UE, indicó en declaraciones a los medios franceses que esa convocatoria es «para protestar con fuerza» a partir de las pruebas recopiladas por Alemania que «permiten demostrar que había voluntad de sabotear» un avión que estaba en el aeropuerto y las instalaciones logísticas.

Explicó que esas acciones se enmarcan en «la continuidad de la agresividad desplegada por Rusia desde el comienzo de esta guerra de agresión injustificable, injustificada, colonial e imperialista» y afirmó que los europeos tendrán que reaccionar con «sanciones» porque «un acto de esa gravedad no puede quedar sin consecuencias».

Además, mostró su voluntad de avanzar en el trabajo de la llamada «coalición antibalística» que se constituyó el 13 de julio en París para que Ucrania pueda concebir y fabricar misiles de intercepción de misiles rusos.

A ese respecto recordó que el presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado al ucraniano, Volodímir Zelenski, que con carácter urgente su país le enviaría misiles de interceptación.

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que Moscú está poniendo en marcha maniobras para «desestabilizar a la Unión Europea, los procesos democráticos, pero también su apoyo a Ucrania», pero consideró que esa estrategia «es un fracaso» porque lo que ha conseguido es «lo contrario, puesto que nuestro apoyo a Ucrania no ha dejado de reforzarse».

Igualmente señaló que Francia dará soporte a las sanciones que ha sugerido y que propondrá otras «contra un cierto número de barcos de la flota fantasma», utilizada por Rusia precisamente para puentear las sanciones que le afectan directamente. EFE

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