Francia convoca al encargado de negocios ruso en protesta por los ataques en Leipzig

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(Actualiza con la versión del Ministerio francés de Exteriores sobre cómo fue la convocatoria del diplomático ruso)

París, 2 sep (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, convocó este miércoles al encargado de negocios de la embajada rusa en París en reacción a la atribución por Alemania a Moscú de los ataques con drones a comienzos de agosto en el aeropuerto de Leipzig.

Barrot, que participa en Irlanda en la reunión de ministros de Exteriores de la UE, indicó en declaraciones a los medios franceses que esa convocatoria era «para protestar con fuerza» a partir de las pruebas recopiladas por Alemania que «permiten demostrar que había voluntad de sabotear» un avión que estaba en el aeropuerto y las instalaciones logísticas.

Explicó que esas acciones se enmarcan en «la continuidad de la agresividad desplegada por Rusia desde el comienzo de esta guerra de agresión injustificable, injustificada, colonial e imperialista» y afirmó que los europeos tendrán que reaccionar con «sanciones» porque «un acto de esa gravedad no puede quedar sin consecuencias».

Además, mostró su voluntad de avanzar en el trabajo de la llamada «coalición antibalística» que se constituyó el 13 de julio en París para que Ucrania pueda concebir y fabricar misiles de intercepción de misiles rusos.

A ese respecto recordó que el presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado al ucraniano, Volodímir Zelenski, que con carácter urgente su país le enviaría misiles de interceptación.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, explicó que quien recibió esta tarde al encargado ruso de negocios (el embajador no se encuentra actualmente en la capital francesa) fue el director para la región del departamento para reiterarle «la responsabilidad muy clara, establecida por Alemania», de que Rusia estuvo detrás de los ataques en Leipzig.

«Es un incidente extremadamente grave», subrayó Confavreux en una entrevista a la emisora France Info, donde insistió en la «solidaridad» de París con Berlín.

El portavoz hizo hincapié en que convocar al responsable de una legación diplomática es un gesto «muy fuerte» con el que se quería enviar el mensaje «directamente».

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que Moscú está poniendo en marcha maniobras para «desestabilizar a la Unión Europea, los procesos democráticos», y también su apoyo a Ucrania, pero consideró que esa estrategia «es un fracaso» porque lo que ha conseguido es «lo contrario, puesto que nuestro apoyo a Ucrania no ha dejado de reforzarse».

Igualmente señaló que Francia dará soporte a las sanciones que ha sugerido Alemania y que propondrá otras «contra un cierto número de barcos de la flota fantasma», utilizada por Rusia precisamente para puentear las sanciones que le afectan directamente.

Preguntado sobre el riesgo de que se fisure la unidad de la Unión Europea, el portavoz del Ministerio francés de Exteriores respondió que «es probablemente la apuesta de Rusia», pero añadió que no es lo que está ocurriendo, sino que hay «una unidad formidable entre los 27 (países) miembros». EFE

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