Francia ensaya un nuevo misil con capacidad nuclear

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Francia probó por primera vez este martes su nuevo misil balístico M51.3, capaz de portar cargas nucleares, desde un submarino de propulsión nuclear, pero sin la ojiva, informó el ministerio de Defensa.

El misil, una variante del M51 francés, se lanzó desde el submarino Le Vigilant frente a las costas occidentales de Bretaña y cayó «en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de cualquier litoral», señaló.

El presidente francés, Emmanuel Macron, presenció el lanzamiento desde una fragata de la Marina francesa, dijo un responsable a la AFP.

«El lanzamiento se llevó a cabo sin ojiva nuclear y en estricto cumplimiento de los compromisos internacionales de Francia», según el ministerio de Defensa.

La prueba «demuestra una vez más la excelencia de las soluciones de alta tecnología empleadas por la industria francesa en el ámbito de la disuasión nuclear», agregó.

Esta prueba se produjo en un contexto de crecientes tensiones en Europa, con Macron advirtiendo de un cambio en la naturaleza de la «agresión y las amenazas rusas» contra las naciones europeas tras una serie de ataques «híbridos» atribuidos a Moscú.

El mandatario centroderechista prometió a mediados de septiembre que estas acciones no quedarían «sin respuesta» y propuso este año que los socios europeos se sumen al marco «avanzado» de disuasión nuclear de Francia, la única potencia nuclear de la Unión Europea.

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