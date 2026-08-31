Francia ha llevado a Colombia 10 toneladas de ayuda humanitaria por el terremoto

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París, 31 ago (EFE).- Francia ha enviado 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para apoyar a 200 familias afectadas por el terremoto que el pasado 10 de agosto sacudió el país, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

En un comunicado, el Ministerio francés de Exteriores señaló este lunes que el cargamento, que incluye en particular tiendas de campaña, herramientas, instrumentos de cocina, alfombras para el suelo, coberturas y material de agua, de higiene y de saneamiento, llegó a Colombia el pasado sábado.

Esa ayuda, que debía entregarse a la Unidad Nacional Colombiana de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), se transportó en una operación dirigida por el Centro de Crisis y de Apoyo del Ministerio francés de Exteriores, con el apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

El departamento de Exteriores reiteró su «profunda solidaridad con el pueblo colombiano», y recordó a las víctimas, a sus allegados, así como a todas las personas afectadas por la catástrofe.

El temblor se dejó sentir en 494 municipios de 16 departamentos colombianos donde la UNGRD había contabilizado 361.353 damnificados. Hasta el lunes 25, este organismo había cifrado en 331 el número de muertos, a los que había que añadir 240 desaparecidos y 4.439 heridos. EFE

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