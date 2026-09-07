Francia lanza plan para proteger los cines independientes apoyado por grandes directores

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París, 7 sep (EFE).- Francia lanzó este lunes una iniciativa internacional para proteger las salas de cine independientes que cuenta con el respaldo de grandes figuras del medio, como los cineastas Pedro Almodóvar, Martin Scorsese, Richard Linklater, Jafar Panahi y Jane Campion e intérpretes como Isabelle Huppert y Juliette Binoche.

Esta propuesta se llama IRIS, siglas de International Resilience Initiative for Independent Screens (Iniciativa Internacional de Resiliencia para las Pantallas Independientes), y cuenta también con el apoyo de Marruecos, Corea del Sur, Portugal y Grecia.

Protegerá también a los distribuidores independientes y sus detalles fueron avanzados este lunes por el presidente francés, Emmanuel Macron, al inaugurar el primer Foro Internacional Lumière sobre el futuro del sector de la imagen en Saint-Paul-de-Vence (sur).

«En el fondo, se trata de una nueva organización internacional que reunirá a todas las salas de cine independientes y preservará la diversidad de este modelo, e incluso la fomentará. Un proyecto internacional que cuenta con el apoyo de talentos de todos los rincones del mundo, catorce ganadores de la Palma de Oro, dieciséis premios Óscar y numerosos colaboradores», dijo.

Para Macron, el modelo de las salas independientes, que hoy en día se ve «amenazado», es «fundamental para la difusión de las películas y para el pluralismo cinematográfico». «Nos corresponde a nosotros preservarlo y permitir que se desarrolle», recalcó.

La iniciativa, que está dotada con un presupuesto de 30 millones de euros, estará liderada por un Consejo internacional compuesto por una cuarentena de artistas y figuras del cine entre los que también figuran Nanni Moretti, Tilda Swinton, Denis Villeneuve y Wim Wenders.

En la Cumbre Lumière, celebrada con vocación de ser una plataforma global para discutir multilateralmente el futuro de la creación y la industria audiovisual, se anunciaron también otras iniciativas, como la creación de una alianza Lumière para reunir a las instituciones públicas encargadas del cine y el audiovisual de todo el mundo y favorecer la cooperación.

La cita estuvo presidida por Macron y por su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y juntos anunciaron un compromiso de invertir conjuntamente 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años para apoyar la industria audiovisual y reforzar la soberanía cultural.

Al evento acudieron directivos de los grandes estudios de Hollywood, como Disney o Sony, y también de las grandes plataformas, como Netflix, y diversas personalidades de la industria del cine, como los responsables de certámenes como el Festival de Cannes o el actor George Clooney.

La lucha contra la piratería, la preservación del patrimonio audiovisual, el impacto de la inteligencia artificial o la necesidad de nuevos modelos de financiación para las obras audiovisuales fueron otros de los ejes abordados en la cumbre. EFE

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