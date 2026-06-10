Fuerte oleaje en costa peruana provoca muerte de dos pescadores y cierre de 98 puertos

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Lima, 9 jun (EFE).-El fuerte oleaje presentado estos días en la costa peruana ha dejado un saldo de dos pescadores muertos, cuya embarcación se hundió frente a la región de Ica, en el sur del país, otros dos desaparecidos y un total de 98 puertos cerrados, informaron fuentes oficiales.

Este lunes, desaparecieron en una pequeña embarcación artesanal dos pescadores en la playa Yumaque, en la Reserva Nacional de Paracas, y este martes, sus compañeros encontraron el cadáver de uno de ellos y durante la tarde hallaron el segundo.

Además, otra embarcación se hundió a causa del fuerte oleaje en la provincia de Camaná, en la región de Arequipa, con cuatro pescadores, de los cuales dos pudieron alcanzar la orilla pero dos siguen desaparecidos.

Medios locales reportaron daños materiales en paseos marítimos de toda la costa debido a las inundaciones y el impacto de las olas e informaron que pescadores de puertos tan activos como Chimbote, en el norte de Perú, no pueden salir a trabajar desde hace días.

Por ejemplo, vecinos alertaron sobre el riesgo de colapso de postes eléctricos en un distrito de la norteña ciudad de Trujillo y el Gobierno Regional de La Libertad anunció la ampliación de 150 metros del enrocado del muelle para proteger a la infraestructura de la fuerza del oleaje.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó este martes que 98 de los 126 puertos del país permanecen cerrados, 38 en el literal norte, 12 en el sur y 48 en el centro.

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú el anómalo oleaje se presentaría hasta el jueves 11 de junio y tendrá mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.

También recomendó a los autoridades regionales y locales, capitanías de puerto y empresas tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.EFE

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