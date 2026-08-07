Fuerzas Armadas de Bolivia prometen resguardar su institucionalidad en su 201 aniversario

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El Alto (Bolivia), 7 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Bolivia conmemoraron este viernes el 201 aniversario de su creación con el compromiso de «resguardar su institucionalidad» y restituir la «meritocracia» en sus filas, por encima de cualquier Gobierno, partido político o ideología.

El acto consistió en una parada militar en la Primera Brigada Aérea, situada en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, conformada por integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, en presencia del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, y varios ministros de Estado.

Paz saludó a la tropa junto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama. Luego, el obispo castrense Pedro Fuentes dirigió una oración y posteriormente se dispararon salvas de artillería en honor a los fallecidos en cumplimiento de sus funciones.

Durante su discurso, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que «las Fuerzas Armadas no pertenecen a un partido político», sino que «pertenecen a Bolivia» y deben su lealtad a la Constitución, la bandera, la democracia y al pueblo boliviano.

El ministro también apuntó que lo «más importante» es proteger la «institucionalidad» de la fuerza castrense junto con el desarrollo de las «capacidades» de sus integrantes.

«La carrera militar debe respetarse. Los ascensos, los destinos y las responsabilidades deben estar determinados por el mérito, la preparación, la capacidad y el desempeño», remarcó.

En esa misma línea, Balderrama expresó que desde que asumió el mando de la institución se trabajó en «restituir el respeto sagrado a la jerarquía, los reglamentos y el honor militar», por lo que también se trabajará en la «restitución de la meritocracia» de sus miembros.

Asimismo, el comandante de las Fuerzas Armadas expresó que la institución atraviesa un «proceso de transformación» que tiene como meta «consolidar una fuerza multimisión, polivalente e interoperable» que responda a las necesidades del país.

La semana pasada, durante el aniversario del Colegio Militar de Aviación, Paz señaló que las Fuerzas Armadas deben asumir un «rol protagónico» en una nueva etapa mediante su «modernización» y con la misión de combatir el «narcoterrorismo».

Una de las primeras medidas que tomó el mandatario tras llegar al Gobierno, el 8 de noviembre de 2025, fue el cierre de la ‘Escuela Militar Antiimperialista’ a finales de ese mes para convertirla en una unidad militar de Emergencia y Ecología.

La ‘Escuela Militar Antiimperialista’ fue creada en 2016, en la región oriental de Santa Cruz, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), para formar ideológicamente a los militares desde una visión crítica del imperialismo y el capitalismo.

Las Fuerzas Armadas fueron creadas el 7 de agosto de 1825, un día después de la independencia de Bolivia. Los actos centrales por el aniversario del país se desarrollaron en la víspera en Sucre, la capital constitucional.EFE

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