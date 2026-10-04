Fuerzas Armadas de Ecuador detienen 4 personas vinculadas a la banda criminal Los Fatales

Compartir

1 minuto

Quito, 4 oct (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas a la banda criminal Los Fatales, una facción de Los Choneros, entre los que se encuentra alias Ojitos, cabecilla del grupo y vinculado a varios asesinatos, según informó este domingo la institución.

La operación se desarrolló en la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país y una de las más afectadas por la actividad del crimen organizado.

Además de ‘Ojitos’, también fue detenido alias El Cholo, a quien se le atribuyen actividades de extorsión; alias El Pequeño, que registra antecedentes por secuestro; y alias Caremono.

En el inmueble, ubicado en el sector Sergio Toral, incautaron una pistola, tres municiones de nueve milímetros, una alimentadora, siete teléfonos móviles, una radio, dos cargadores, una cámara de vigilancia y 45 dólares en efectivo.

También hallaron un kilogramo de marihuana, 21 dosis de cocaína y dinero falsificado.

Los Fatales son una facción de Los Choneros, grupo vinculado al mexicano Cartel de Sinaloa y catalogada como «terrorista» tanto por Estados Unidos como por el Gobierno de Daniel Noboa, que la incluyó en esa categoría en enero de 2024 al declarar el «conflicto armado interno». EFE

af/lpm

Los preferidos del público Los más discutidos