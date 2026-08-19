Fujimori ratifica «todo el apoyo» de su Gobierno a las acciones de las Fuerzas Armadas

Compartir

2 minutos

Lima, 19 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ratificó este miércoles «todo el apoyo» de su Gobierno a sus Fuerzas Armadas, tras recibir un informe sobre las operaciones y acciones militares que realizan en diferentes zonas del territorio nacional, algunas vinculadas al combate del narcotráfico y la minería ilegal.

La gobernante acudió hasta la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) en Lima para recibir la información, junto con los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, según un comunicado oficial.

Fujimori, quien es jefa suprema de las Fuerzas Armadas, un rol que le compete al presidente de la República del Perú, señaló que su gestión, que comenzó el 28 de julio, dará un rol destacado a los militares en el fortalecimiento de la lucha contra el incremento de la delincuencia y el crimen organizado en el país.

Durante la reunión de trabajo, el general César Briceño, jefe del Comando Conjunto, ofreció detalles sobre el despliegue y las acciones de los comandos operacionales y especiales «en el marco de las misiones constitucionales asignadas a las Fuerzas Armadas».

Briceño se refirió a «los cinco roles estratégicos que orientan el accionar de las Fuerzas Armada peruanas», remarcó la presidencia.

Precisó que estos roles comprenden acciones «orientadas a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial», participar en el control del orden interno conforme al marco legal vigente, contribuir al desarrollo nacional, participar en la gestión del riesgo de desastres y en la política exterior del Estado.

En ese sentido, Fujimori y su ministros también establecieron una comunicación en línea con los comandantes responsables de las diferentes zonas de seguridad del país, quienes informaron de las acciones que desarrollan en sus áreas de responsabilidad.

Además de realizar operaciones contra los remanentes subversivos y organizaciones del narcotráfico y la minería ilegal, en coordinación con la Policía Nacional, los militares peruanos mantienen el control en zonas declaradas en emergencia para combatir estos delitos, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y la provincia norteña de Pataz. EFE

dub/mra