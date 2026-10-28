Futuro secretario general de la OEI augura una «gran cumbre» Iberoamericana en Madrid

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Asunción, 28 oct (EFE).- El futuro secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el argentino Andrés Delich, dijo a EFE que acudirá «con excelentes expectativas» a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en la capital española los próximos 4 y 5 de noviembre.

Delich, que actualmente es el secretario general adjunto del organismo y en enero próximo sustituirá al español Mariano Jabonero al frente de la OEI, auguró que la de Madrid será «una gran cumbre» por la masiva presencia de personalidades anunciadas.

«El trabajo que se ha hecho en todas las reuniones ministeriales previas es importante y hay cosas que realmente son importantes para la región, así que las mejores expectativas, yo creo que va a ser una gran cumbre», apuntó.

Este martes, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, dijo que la Cumbre Iberoamericana reafirmará el valor de un orden internacional basado en reglas, ya que «nunca ha habido un cuestionamiento más fuerte del orden multilateral» que en estos momentos.

«Hay hoy día un ataque, por así decirlo, ideológico al orden multilateral», señaló Allamand, quien citó la estrategia de seguridad de EE.UU. de un orden mundial que «debe organizarse a partir de los intereses individuales de los países».

Por el contrario, «tenemos que cooperar porque, si a todos nos va bien, entonces a mí también me va bien», contrapuso en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Los países iberoamericanos se reunirán en Madrid el 4 y 5 de noviembre con los objetivos también de una reafirmación política de la vigencia que tiene esta comunidad para sus integrantes y modernizar los mecanismos de cooperación, así como extenderlos a temas como el medio ambiente y los desastres naturales, el crecimiento económico, la innovación y la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. EFE

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