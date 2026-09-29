Galicia reclama fondos europeos «suficientes» y «cogobernanza» para gestionarlos

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Bruselas, 29 sep (EFE).- El conselleiro de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, pidió este lunes a la Comisión Europea «recursos suficientes» para desarrollar las políticas comunitarias en el nuevo presupuesto de la UE y reclamó al Gobierno una «cogobernanza de verdad» junto a las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas, el conselleiro aseguró que la Xunta necesita «unos recursos suficientes para desarrollar las políticas europeas», por lo que solicitó «un papel activo en la ejecución, planificación y rendimiento de cuentas de estos fondos europeos» a través de una «cogobernanza de verdad».

Corgos, que se reunió con representantes del Ejecutivo comunitario para abordar el próximo presupuesto plurianual comunitario 2028-2034 y su forma de gestión, defendió que las administraciones autonómicas y locales estén «presentes desde el primer momento» tanto en el diseño de las políticas como en la ejecución de los fondos, porque son las que se sitúan «más cerca de los ciudadanos y de las necesidades del territorio».

El responsable de Hacienda de la Xunta defendió en su encuentro con la Comisión Europea que «tiene que haber una participación tasada de las regiones en cuanto a la financiación» y pidió concreción sobre la figura de «capítulo regional», que debe concretar cuántos fondos le corresponde gestionar a cada comunidad autónoma.

«Simplificación no significa centralización», aseguró Corgos, que pidió que los fondos vayan dirigidos a las necesidades específicas de cada territorio y no a través de «unas prioridades marcadas a nivel central que no se corresponden» con las necesidades de cada territorio.

También reclamó «que ninguna comunidad autónoma pierda recursos en términos reales respecto a los que tenía en el Marco Financiero Plurianual anterior» y pidió que no se reduzca el 75 % de la financiación destinada a los fondos de cohesión para las regiones europeas.

Exigió, asimismo, una mayor coordinación del Ejecutivo central con Gobiernos autonómicos a la hora de negociar el próximo presupuesto comunitario.

«Necesitamos también que el Gobierno de España participe en estas conversaciones, que sean un sujeto activo, porque el Estado miembro es, a fin de cuentas, el que debe fijar el alcance de esa cogobernanza efectiva que demanda Galicia. Lamentablemente aún no se han dirigido a nosotros», lamentó Corgos.

El conselleiro defenderá esta tarde la postura de la Xunta en el foro sobre política de cohesión y presupuesto comunitario celebrado en el Parlamento Europeo y organizado por la iniciativa ‘EuRegions4Cohesion’.

Se trata de una coalición creada en 2024 que reúne a más de 140 regiones de 21 Estados miembros -incluidas las 17 comunidades autónomas españolas- «comprometidas con la defensa de una Política de Cohesión fuerte y eficaz para el futuro de la Unión Europea».

En el encuentro de este martes participan representantes de otras siete comunidades autónomas -Navarra Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía y País Vasco- y cuenta con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, entre otros representantes regionales y eurodiputados. EFE

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