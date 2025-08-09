The Swiss voice in the world since 1935

Gobernador de Buenos Aires califica de «delirio» idea de Milei de penalizar legisladores

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Buenos Aires, 9 ago (EFE).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes opositores peronistas, Axel Kicillof, lanzó este sábado duras críticas al presidente argentino, Javier Milei, a raíz de su mensaje en cadena nacional, en el que propuso sancionar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit.

«Lo de ayer es vergonzoso, penoso. Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar», expresó el mandatario provincial durante una entrevista con la emisora Futurock.

Milei anunció en su discurso este viernes dos medidas: por un lado, firmará una normativa para «prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria», y por otro enviará un proyecto de ley al Parlamento para «penalizar la aprobación de presupuestos que incluyan déficit fiscal».

La propuesta de Milei, presentada como un intento por «blindar» el equilibrio fiscal, generó fuertes reacciones en la oposición, especialmente en el peronismo.

El pasado 10 de julio, el Parlamento había aprobado una ley que establece un incremento «excepcional y de emergencia» del 7,2 % para las jubilaciones.

Milei aseguró este viernes que tales medidas apuntan a «destruir el superávit fiscal» que su Gobierno impulsa, las cuales, de ser llevadas adelante, implicarían «un endeudamiento de más de 300 mil millones de dólares, o un incremento de la deuda nacional del 70%».

Crítica económica

El economista también cuestionó el rumbo general del Gobierno argentino. «Milei es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre», afirmó.

Si bien el oficialismo celebra la desaceleración de la inflación como uno de sus principales logros, Kicillof relativizó ese dato y lo atribuyó a medidas que, según él, afectan al conjunto de la sociedad.

«Es una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado», argumentó.

Asimismo, criticó la política exterior del actual Gobierno, al señalar que existe «una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU. e Israel».

Rumbo a las elecciones

En el marco de un año electoral y pese a las internas dentro del peronismo, Kicillof destacó la importancia de haber alcanzado una lista de unidad de cara a los próximos comicios.

«Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco», advirtió en relación a las elecciones legislativas provinciales y nacionales.

El gobernador alertó sobre los posibles efectos institucionales del actual modelo de gobierno: «Está en riesgo la democracia en Argentina». EFE

lgu/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR