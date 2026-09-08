Gobierno argentino suma temas ambientales en su denuncia contra petroleras en las Malvinas

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Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La denuncia penal que el Gobierno de Argentina presentó este martes contra las petroleras que operan en las islas Malvinas incluye un pedido para que se investigue si esas empresas realizan actividades con potencial daño ambiental.

La demanda, a la que tuvo acceso EFE, pide a la Justicia argentina que investigue el entramado de empresas con licencias para explorar y explotar hidrocarburos en la cuenca Malvinas norte, en aguas del Atlántico sur, que están bajo una disputa de soberanía entre este país austral y el Reino Unido.

La denuncia apunta contra la petrolera israelí Navitas Petioleum LP; sus subsidiarias británicas Navitas Petroleum Development & Production Ltd y Navitas Petroleim Atlantic Limited; y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Navitas lidera el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de las Malvinas, archipiélago administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina. Esta iniciativa prevé iniciar la extracción de crudo hacia marzo de 2028.

El Gobierno de Javier Milei, que ha negado de manera sistemática el cambio climático y ha impulsado una reforma de la ley que protege los glaciares para favorecer la minería, ha incluido ahora el tema ambiental en la demanda contra las empresas que trabajan en las Malvinas.

El Ejecutivo argentino acusa a las empresas de operar en las islas bajo licencias otorgadas por el Ejecutivo local isleño, unos permisos que el país suramericano considera ilegales.

La demanda se centra, por tanto, en la operación en territorio que Argentina considera como propio.

Sin embargo, la presentación judicial va más allá y también pide «analizar la posible configuración de los delitos», previstos en la ley argentina sobre el manejo de residuos peligrosos, «en caso de verificarse la generación o gestión ilícita de residuos derivados de las actividades hidrocarburíferas denunciadas».

La demanda señala que las actividades petroleras en el ámbito marino «implican, por su propia naturaleza, la utilización de sustancias potencialmente contaminantes, la generación de residuos peligrosos y la existencia de riesgos inherentes de contaminación derivados de la perforación, la extracción, el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos».

«A ello se suma la posibilidad de incidentes, derrames u otras contingencias susceptibles de ocasionar afectaciones al ambiente marino, cuya eventual producción y relevancia penal deberán ser objeto de la investigación», añade la presentación judicial.

El Gobierno argentino pide, igualmente, investigar la eventual configuración de infracciones o delitos de tipo aduanero, de asociación ilícita e, incluso, de lavado de activos. EFE

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