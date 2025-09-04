The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno de Paraguay se solidariza con Portugal tras el accidente del funicular en Lisboa

Asunción, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Paraguay se solidarizó este jueves con Portugal tras el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de la capital portuguesa, Lisboa, donde al menos 16 personas murieron y 23 resultaron heridas.

«El Paraguay expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Portugal, así como sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas del trágico accidente ocurrido en el ‘Ascensor da Glória’ de Lisboa», señaló en la red social X la Cancillería paraguaya.

En un inició se anunció que fueron 17 los fallecidos, pero el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, rebajó este jueves a 16 el número de muertos en el accidente del funicular, que descarriló este miércoles sobre las 18:00 hora local (16:00 hora GMT).

Montenegro aseguró que hay cinco heridos graves y no ofreció detalles sobre el total de lesionados, aunque la Protección Civil lusa señaló el miércoles que son 23, de varias nacionalidades.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara y es uno de los más visitados de la capital portuguesa.EFE

