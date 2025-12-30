Gobierno yemení declara estado de emergencia e impone bloqueo marítimo, aéreo y terrestre

Saná, 30 dic (EFE).- El Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí, declaró este martes el estado de emergencia en todas las zonas del país bajo su control durante tres meses e impuso un bloqueo marítimo, aéreo y terrestre durante 72 horas, ante la ofensiva de los secesionistas del sur apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, emitió un decreto en el que «se declara el estado de emergencia en toda la República, con efecto a partir del martes 30 de diciembre de 2025, por un período de 90 días, renovable», y se impone «un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas en todos los puertos y cruces fronterizos», con excepción de cualquier otro cruce autorizado por la coalición militar liderada por Arabia Saudí.

Esto se debe «a la necesidad de hacer frente al golpe de Estado que se viene produciendo desde 2014», en referencia a los rebeldes chiíes hutíes, así como «a los conflictos internos instigados por elementos militares rebeldes que recibieron órdenes de Emiratos Árabes Unidos de lanzar una ofensiva militar contra las gobernaciones orientales con el objetivo de dividir la República del Yemen». EFE

