The Swiss voice in the world since 1935

Google lanza modelo de IA que hace sombra a Photoshop y Adobe lo incluye en su ecosistema

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 27 ago (EFE).- Google ha lanzado este martes Gemini 2.5 Flash Image, un modelo de inteligencia artificial (IA) de edición de imágenes que hace sombra al popular Photoshop, y Adobe opta por incluirlo en su ecosistema.

La nueva herramienta de Google «permite combinar varias imágenes en una sola, mantener la coherencia de los personajes para una narrativa rica, realizar transformaciones específicas con lenguaje natural y utilizar el conocimiento del mundo de Gemini (la IA de Google) para generar y editar imágenes», anota el gigante tecnológico en un comunicado.

Una de las peculiaridades de esta IA es que se puede colocar el mismo personaje en diferentes entornos o mostrar un mismo producto desde múltiples ángulos en nuevas configuraciones.

Por ejemplo, el modelo puede desenfocar el fondo de una imagen, eliminar una mancha en una camiseta, eliminar a una persona completa de una foto, alterar la pose de un sujeto, añadir color a una foto en blanco y negro o cualquier otra cosa que puedas crear con una simple indicación.

Esta vanguardista tecnología le podría comer el mercado al popular editor de fotos de Adobe, Photoshop.

No obstante, Adobe anunció ayer que los usuarios de Adobe Firefly y Adobe Express podrán probar gratis Gemini 2.5 Flash.

Business Insider ha preguntado a la empresa por qué los usuarios preferirían usar las herramientas de Adobe en lugar de ir directamente a Google y Adobe ha respondido que su ventaja reside en ofrecer todos estos modelos en un solo lugar para que los usuarios no tengan que cambiar de plataforma. EFE

syr/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR