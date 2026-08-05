Google reorganiza sus equipos de IA con cambios en DeepMind y la salida de Jeff Dean

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Nueva York, 5 ago (EFE).- El gigante tecnológico Google ha anunciado este miércoles una reorganización de sus equipos de inteligencia artificial (IA) que incluye el paso de Demis Hassabis a un cargo estratégico dentro de Google DeepMind y la salida del científico jefe Jeff Dean tras 27 años en la empresa.

El consejero delegado de Google y de su matriz Alphabet, Sundar Pichai, explica en un mensaje a los empleados publicado en la página web de la empresa que estos cambios buscan «acelerar» el trabajo de Google en IA y «mantener el foco en la frontera tecnológica del sector».

Hassabis, cofundador y consejero delegado de Google DeepMind, dejará sus responsabilidades operativas diarias al frente de esa unidad y asumirá el cargo de presidente de Google DeepMind y científico jefe de Alphabet.

«Es un trabajo de vital importancia para Alphabet y para la humanidad, y no puedo imaginar a una persona mejor que Demis para hacerlo», ha señalado Pichai, quien agrega que Hassabis también colaborará en asuntos estratégicos y globales relacionados con la inteligencia artificial general (AGI).

El liderazgo operativo de Google DeepMind recaerá en Koray Kavukcuoglu, hasta ahora director tecnológico de la división y arquitecto jefe de IA de Google.

Kavukcuoglu asumirá también el cargo de vicepresidente sénior y supervisará el desarrollo de los modelos Gemini, la investigación en IA avanzada y los equipos de la aplicación Gemini y de desarrolladores, añade la nota.

Asimismo, Google ha informado de que Jeff Dean, uno de sus científicos más reconocidos, dejará la compañía para crear, junto al científico sénior de Google Sanjay Ghemawat, una empresa independiente destinada a acelerar avances en aprendizaje automático, ciencia e ingeniería.

Dean y Ghemawat han sido responsables de algunos de los principales avances tecnológicos de Google, desde la infraestructura inicial del buscador hasta las redes neuronales que ayudaron a impulsar la era moderna de la IA.

Pichai ha destacado que los modelos Gemini cuentan con una elevada demanda entre desarrolladores y empresas, mientras que la aplicación Gemini supera los 950 millones de usuarios mensuales.

La reorganización llega en un momento de creciente inversión de Alphabet en IA: en sus últimos resultados, la compañía reportó un incremento del gasto de capital que llevó su flujo de caja libre a terreno negativo por primera vez, y elevó su previsión anual de inversiones hasta un rango de entre 175.000 y 205.000 millones de dólares.

Tras el anuncio, las acciones de Alphabet caían alrededor de un 4 % en Wall Street. EFE

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