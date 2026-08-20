Grecia registra 13 muertos y 157 infectados por el virus del Nilo Occidental en 2026

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Atenas, 20 ago (EFE).- Grecia registra en lo que va de año 157 casos de infección por el virus del Nilo Occidental, 13 de ellos mortales, según los últimos datos difundidos por la Organización Nacional de Salud Pública (EODY).

La edad media de los fallecidos es de 82 años, y las últimas cifras de contagios se han multiplicado casi por cuatro respecto a las difundidas por EODY a finales de julio, cuando se habían contabilizado 42 casos.

De los contagiados, 42 pacientes permanecen hospitalizados y 23 de ellos están en cuidados intensivos.

La mayoría de los contagios se han detectado en la región de Atenas, según las autoridades sanitarias griegas.

El aumento de casos en Grecia se produce en un contexto de creciente circulación del virus también en Italia, donde se han registrado 13 muertes, y Macedonia del Norte.

La mayoría de las infecciones por virus del Nilo Occidental son leves o asintomáticas, pero una parte de los pacientes, especialmente los de mayor edad o aquellos con patologías previas, puede desarrollar formas graves de afectación neurológica.

Los expertos han reiterado que se deben extremar las precauciones frente a las picaduras de mosquito y recomiendan utilizar repelentes en las horas de más actividad de estos insectos, que transmiten el virus.EFE

vie/rml