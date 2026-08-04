Guatemala declara alerta de «peligro» por erupción del volcán de Fuego

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Guatemala declaró una alerta de «peligro», el segundo nivel más alto, por una potente erupción del volcán de Fuego, ubicado a 35 km de la capital, e inició la evacuación de viviendas cercanas.

El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva en la mañana del lunes y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de corrientes de lava que descendieron por sus laderas, mientras se levantaron grandes columnas de gases y ceniza.

Un fotógrafo de la AFP observó la potente erupción desde San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo adonde están siendo llevados decenas de pobladores de dos caseríos ubicados en las faldas.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón comunal del centro de ese municipio para que pasen la noche a la espera de que disminuya la actividad volcánica. Muchos salieron de sus viviendas con solo un puñado de ropa y alimentos.

«Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar», declaró a la AFP Alejandro García, de 68 años, habitante del caserío Santo Domingo El Porvenir.

La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la «alerta anaranjada», previa a la roja de emergencia, «a nivel nacional» para que todas las instituciones estatales se preparen en caso de ser necesario.

«Si se ordena una evacuación o las condiciones representan un riesgo para su vida, aplique el principio de la autoevacuación», pidió en un video difundido en redes sociales la vocera de Conred, Valeria Urízar.

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) informó en un comunicado que el volcán «evoluciona hacia una fase más explosiva» y alertó de deslaves de material ardiente en las laderas con mayor peligro donde se encuentran las comunidades, en los flancos oeste y sur.

– Suspensión de clases –

El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases presenciales en comunidades de tres municipios cercanos al volcán como prevención.

En tanto, la policía de tránsito cerró una carretera que rodea el macizo y que conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el principal sitio turístico del país.

Los expertos del Insivumeh explicaron que por la erupción también se genera una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter y que la columna de ceniza puede superar los 7.000 metros.

Además, avisó sobre la dispersión de ceniza a alturas entre 5.000 a 6.000 metros que se desplazan a distancias hasta 130 km hacia el oeste, llegando a las costas del Pacífico.

Las autoridades recomendaron que se tomen «precauciones con el tráfico aéreo», pero hasta ahora no se ve afectado el aeropuerto internacional en Ciudad de Guatemala.

Las más recientes fases eruptiva del volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura, fueron en febrero pasado y otra en junio de 2025 que obligó a la evacuación de unas 800 personas.

En 1932 una erupción del volcán de Fuego lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).

A 65 km de la capital por carretera, el macizo está situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, vecinos de la provincia de Guatemala, y es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).

bur-mis/pb