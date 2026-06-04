Guerra en Oriente Medio: «ningún progreso» según Irán, la negociación va «muy bien» según EEUU

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Irán afirmó el miércoles que no hay «ningún progreso tangible» en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, donde los ataques se han reanudado en la región del Golfo.

«Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación», declaró el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, en referencia a los bombardeos israelíes contra el movimiento islamista Hezbolá proiraní en Líbano.

«Cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala de la guerra», advirtió en una entrevista con la televisión libanesa citada por la agencia de noticias Tasnim.

Pero horas más tarde, Israel y Líbano acordaron el miércoles «implementar un cese el fuego» y crear «zonas piloto» que estarán bajo control del ejército libanés, según una declaración conjunta publicada tras dos días de conversaciones en Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump señaló su intención de «separar» las discusiones sobre Líbano de las relacionadas con Irán, mientras que Teherán considera que se trata de un único asunto.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró por su parte ante una comisión parlamentaria estadounidense que la cuestión del uranio enriquecido estaba «claramente abordada», si bien admitió que Teherán no había dado luz verde.

El destino del uranio enriquecido constituye uno de los puntos de fricción de cara a un acuerdo. Estados Unidos e Israel acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega.

– Un muerto en Kuwait –

Más temprano el miércoles, Kuwait acusó a Teherán de bombardear su aeropuerto, el primer ataque mortal desde la entrada en vigor el 8 de abril de un alto el fuego, cada vez más debilitado por los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos en el Golfo.

El ataque con drones causó un muerto y 63 heridos, según las autoridades.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, negaron haber atacado el aeropuerto.

Las hostilidades se reanudaron en los últimos días, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos que Teherán mantiene bajo su control.

Kuwait afirmó haber sido blanco en total, el miércoles, de 13 misiles balísticos y 17 drones iraníes.

Estos nuevos ataques hicieron subir de nuevo el precio del petróleo a casi 100 dólares.

Según el mando estadounidense para la región (Centcom), Irán también lanzó durante la noche misiles hacia Baréin, lo que provocó como respuesta bombardeos estadounidenses sobre la isla iraní de Qeshm, según Teherán.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron, por su parte, haber atacado una base aérea en Kuwait y la sede de la Quinta Flota naval estadounidense en Baréin en represalia por el ataque contra Qeshm y por el ataque a un petrolero iraní.

También aseguraron haber atacado un barco vinculado a Israel y a Estados Unidos.

La diplomacia iraní acusó a Kuwait y Baréin de permitir a Washington utilizar su territorio para «acciones agresivas contra Irán», algo que Kuwait desmintió, y anunció la expulsión de dos miembros de la embajada iraní.

– El norte de Israel bajo fuego –

Se espera para el jueves una declaración escrita del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, en el aniversario de la muerte del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini, que da lugar a una gran ceremonia en torno a su mausoleo.

Esta conmemoración coincide este año con una de las principales festividades chiitas, celebrada masivamente en las calles.

Mientras delegaciones israelíes y libanesas conversaban el miércoles en Washington, ataques israelíes en Líbano causaron al menos nueve muertos, entre ellos un soldado y dos socorristas.

El ejército israelí, por su parte, afirmó que interceptó una «aeronave hostil» y dos proyectiles que cruzaron al territorio israelí desde Líbano, en tanto Hezbolá reivindicó un ataque en territorio israelí.

Líbano se vio arrastrado a la guerra cuando Hezbolá abrió un frente contra Israel el 2 de marzo para vengarse de la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, más de 3.465 personas murieron en ese país por la ofensiva israelí. El 17 de abril se anunció un alto al fuego que ha sido vulnerado por ambas partes.

Mientras Hezbolá se opone a las conversaciones entre Líbano e Israel, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, asegura que estas siguen siendo «la opción menos costosa» para su país.

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