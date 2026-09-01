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Guterres urge a Pezeshkian a que se reabra Ormuz y ofrece la ONU para apoyar negociaciones

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2 minutos

Naciones Unidas, 1 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este martes al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a que se reabra el estrecho de Ormuz y reafirmó el compromiso de la organización para apoyar los esfuerzos diplomaticos que conduzcan al final de la guerra con Estados Unidos.

Así lo explicó la oficina de Guterres tras un encuentro de ambos líderes en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Biskek, capital de Kirguistán, un bloque que integra a China, Rusia e India entre otros países.

Guterres trasladó a Pezeshkian la «urgente necesidad» de que se resuelva el conflicto, que ya se extiende más de seis meses, a través del diálogo, la negociación y con respeto al derecho internacional.

«El secretario general expresó su preocupación respecto a las devastadoras consecuencias humanitarias y económicas del conflicto en Irán, en la región y más allá», recoge el comunicado.

Además de las víctimas civiles, la guerra entre Estados Unidos e Irán está alterando el ecosistema económico global, especialmente después de que Teherán bloqueara el estrecho de Ormuz, clave para un 20 % del crudo mundial, en represalia por la ofensiva de Washington.

El paso fue bloqueado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), facción militar que no responde directamente ante Pezeshkian, sino ante el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, que ostenta el cargo de las Fuerzas Armadas.

De hecho, la ONU tiene preparado un grupo de trabajo destinado a coordinar y facilitar el tránsito de fertilizantes por el enclave con el fin de que mitigar la consecuencias económicas de la guerra en el resto de países del mundo.

Sin embargo, para ponerlo en marcha necesita el visto bueno de todas las partes.

«El secretario general reafirmó el compromiso de las Naciones Unidas de apoyar todos los esfuerzos diplomáticos orientados a alcanzar una solución integral y duraderaW, concluyó el mensaje.

La cumbre de la OCS ha estado marcada por el cierre de filas de los aliados de Irán, miembro desde 2023, tras el último ataque de EE.UU., por el apoyo al arreglo pacífico conflicto «exclusivamente por medios político-diplomáticos». EFE

ecs/jco/ajs

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