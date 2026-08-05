Hallan con vida a la hermana de uno de los menores desaparecidos por militares en 2024

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(Actualización con la última información de la Policía que confirma la aparición de la menor con vida)

Quito, 4 de ago (EFE).- La Policía de Ecuador informó la tarde de este martes de la localización con vida de Ruth Medina Lajones tras ser reportada como desaparecida, hermana de Steven Medina, uno de los cuatro menores afrodescendientes asesinados por militares en 2024 y que posteriormente fueron encontrados muertos en una zona rural a unos 40 kilómetros de Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Medina, de 16 años, fue reportada como desaparecida el pasado 29 de julio en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

A pesar de haber confirmado su hallazgo, ni la Policía ni la Fiscalía del país andino dieron más detalles al respecto.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la organización que defendió a las familias de los cuatro menores desaparecidos por militares, informó la mañana de este martes que la adolescente había sido vista por última vez ese día 29 sobre las 13:00 (18:00 GMT) «yendo a su colegio con uniforme», una blusa y falda azules.

El CDH aseguró que esta familia «nuevamente debe afrontar el temor» y que su desaparición se da «en un contexto de crecimiento acelerado de desapariciones en Ecuador».

Horas antes de su aparición, Fernando Bastias, abogado del CDH, dijo a EFE que estaban articulados con el Ministerio del Interior, la Policía y también la Defensoría del Pueblo para realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de Medina.

El pasado 1 de mayo otra hermana de Steven fue asesinada por sujetos que la atacaron a tiros cerca de su vivienda, en Las Malvinas, un crimen que es investigado por la Policía.

La desaparición de la adolescente se produce más de un año y medio después de que su hermano Steven, de 11 años, fue detenido de manera irregular cerca de Las Malvinas junto a sus amigos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y Saúl Arboleda, también de 15 años, por militares que los golpearon, torturaron y abandonaron.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados días después en una zona de manglar cercana a una base de la Fuerza Aérea y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

En diciembre pasado 16 militares fueron condenados a penas de entre 33 y 34 años de cárcel por la desaparición forzada de los menores.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de ‘conflicto armado interno’ declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la escalada de violencia que vive Ecuador, que en 2025 cerró con un récord de 9.283 homicidios.

Como parte de esa estrategia, el presidente ha declarado sucesivos estados de excepción en varias zonas del país. El último, vigente desde el pasado 16 de junio, rige en diez provincias, entre ellas Guayas, cuya capital es Guayaquil. EFE

af/seo