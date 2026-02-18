Hallan muerta en su coche a una pareja tras las inundaciones en Portugal

Una pareja de la que no se tenían noticias desde las intensas lluvias e inundaciones que golpearon recientemente Portugal fue hallada muerta en su vehículo, anunciaron las autoridades este miércoles.

Fueron encontrados en la localidad de Figueira da Foz (norte) gracias al descenso del caudal del río Mondego tras las inundaciones, informó la agencia de noticias Lusa citando a la policía.

Se desconoce si las muertes de los dos sexagenarios se deben al clima.

Desde finales de enero, Portugal sufrió varios temporales que se han cobrado al menos siete vidas, según las autoridades de protección civil.

Algunos medios locales han elevado la cifra de muertos a hasta 18 víctimas.

Las condiciones han mejorado desde el sábado, pero las autoridades aún evalúan los daños.

