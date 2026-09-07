Hallan otro cuerpo en cuartel de Bolivia y los muertos por las explosiones son ya ocho

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La Paz, 7 sep (EFE).- El hallazgo entre los escombros del cuerpo de un soldado elevó a ocho el número de fallecidos por las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar de Bolivia, donde además seis personas continúan desaparecidas, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

Los rescatistas encontraron un marbete con el apellido «Ignacio» en la blusa del fallecido, «por lo que se presume que correspondería al soldado Álex Ignacio Mamani», perteneciente al Segundo Escalón del Centro de Guarnición Militar de Viacha, señaló el ministerio en un comunicado.

«Los restos mortales fueron levantados por la Policía Boliviana y trasladados a la morgue, donde serán sometidos al correspondiente procedimiento de reconocimiento por parte de sus familiares», añadió.

Horas antes, también fue hallado sin vida bajo los escombros el instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico, el sargento Freddy Mauro Quisbert Vega.

Las explosiones se produjeron el viernes pasado, por causas que aún se investigan, en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, en Viacha, un municipio situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de La Paz.

Además de los ocho fallecidos, seis militares continúan desaparecidos. El suceso dejó al menos 84 personas heridas y provocó daños materiales tanto en el cuartel como en viviendas aledañas, cuyos ocupantes fueron evacuados temporalmente.

El Ministerio de Salud informó este lunes que, de los 84 heridos, 53 ya recibieron el alta médica y 31 permanecen hospitalizados, tres de ellos en estado delicado.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este lunes «duelo nacional» por los fallecidos y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares del país.

«Estamos anunciando un duelo nacional que, más allá de un duelo, es no olvidarnos que somos una familia entre todos, que aunque haya diferencias, pensamientos distintos, somos una familia boliviana que tiene que salir adelante con todo lo complicado y difícil del momento, pero con el valor de salir adelante», dijo Paz.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó en la víspera que, según el reporte preliminar, en el cuartel militar hubo dos detonaciones, una de las cuales presuntamente involucró pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar.

La segunda explosión fue de una magnitud «considerablemente mayor y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente».

La Fiscalía abrió una investigación por los presuntos delitos de «homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos». EFE

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