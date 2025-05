Han Duck-soo condiciona candidatura presidencial a un acuerdo con el PPP en Corea del Sur

Seúl, 7 may (EFE).- El contendiente presidencial surcoreano independiente Han Duck-soo anunció este miércoles que no se registrará como candidato a las elecciones del 3 de junio si no alcanza un acuerdo con el gobernante Partido del Poder del Pueblo (PPP) para presentar una candidatura unificada.

«Si fracasa la unificación, no me registraré como candidato a las elecciones presidenciales», declaró el ex primer ministro en su sede de campaña, en el oeste de Seúl, poco antes de una reunión con Kim Moon-soo, actual aspirante presidencial del PPP.

Aunque inicialmente parecía seguro que Han y Kim concurrirían bajo una candidatura común, la posibilidad de un acuerdo se ha visto enturbiada por las crecientes desavenencias entre Kim y la cúpula del PPP.

El actual candidato del partido gobernante, quien durante las primarias había expresado disposición a una fusión con Han, suspendió su campaña esta semana tras denunciar la falta de respaldo por parte del liderazgo del partido.

Horas antes, durante una rueda de prensa ante el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl, Han se mostró optimista sobre el proceso de unificación, al que calificó como «un mandato del pueblo» y «el único camino» ante el opositor Lee Jae-myung, del Partido Democrático, quien lidera las encuestas en intención de voto.

Añadió que aceptará sin condiciones las reglas que el partido establezca para seleccionar al candidato único.

En el encuentro con la prensa extranjera, en el centro de Seúl, Han también reiteró que su principal propuesta de campaña es una reforma constitucional para reequilibrar el poder entre ejecutivo y legislativo. Prometió impulsar en tres años dicha reforma y, una vez completada, abandonar el cargo.

Han fungió como presidente interino en dos ocasiones diferentes tras la destitución de Yoon Suk-yeol por su fallida imposición de ley marcial, en diciembre del año pasado, que desató la peor crisis política de la historia democrática del país asiático.

En cuanto al contexto de polarización, Han lamentó que «la situación política se asemeje más a violencia que a política».

Han rechazó haber desempeñado algún papel o haber estado de acuerdo con la imposición de la ley marcial por parte del entonces presidente Yoon y aseguró que el Tribunal Constitucional confirmó su postura.

La fecha límite para el registro de candidaturas presidenciales es el próximo 11 de mayo. EFE

