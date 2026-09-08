Heidelberg Materials adquiere un 70 % en Cementos Inka

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Fráncfort (Alemania), 8 sep (EFE).- El fabricante alemán de materiales de construcción Heidelberg Materials va adquirir una participación del 70 % en la empresa familiar peruana Cementos Inka.

Heidelberg Materials informó de que Cementos Inka tiene una capacidad de producción anual de 1,3 millones de toneladas, así como dos plantas de hormigón premezclado.

Caliza Cemento Inca, fundada en 2007, emplea a unas 270 personas y ofrece oportunidades de crecimiento.

La empresa abastece a regiones de gran potencial de crecimiento en Perú, según Heidelberg Materials, que no dio los detalles financieros de la transacción, que se cerrará previsiblemente en octubre de 2026 y se valora en un múltiplo de aproximadamente 6 del beneficio operativo bruto (Ebitda) previsto para 2026. EFE

aia/jlp