Herido grave un oficial de las fuerzas aeroespaciales rusas tras un atentado

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Moscú, 3 sep (EFE).- Un oficial de las fuerzas aeroespaciales de Rusia resultó gravemente herido este jueves a consecuencia de un atentado, informaron medios locales, que citan fuentes oficiales rusas.

El ataque contra el militar, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, tuvo lugar en la localidad de Engels de la región de Sarátov, escribe el diario Kommersant.

La víctima recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladada a Moscú en un vuelo especial para recibir tratamiento adicional.

Según canales de Telegram, el atacante conducía una motocicleta y llevaba un casco.

El militar ruso recibió dos disparos, en el torso y en la cara. De acuerdo con los medios rusos, en el atentado también resultó herido el conductor del oficial ruso.

A finales del mes pasado un oficial del ejército ruso murió en un atentado con bomba perpetrado en la ciudad de San Petersburgo.

A principios de agosto un atentado con bomba se cobró la vida de cinco personas en un céntrico restaurante moscovita, donde cenaba el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños.

Además, poco después el director general de la empresa rusa Uraldronzavod, especializada en la producción de drones kamikaze FPV Upir, Vladímir Tkachuk, también resultó herido en otro atentado con bomba.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.EFE

mos/jlp