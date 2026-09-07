Huawei lleva a su nuevo plegable un chip que apila circuitos para ganar rendimiento

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Pekín, 7 sep (EFE).- La tecnológica china Huawei presentó este lunes su nuevo teléfono de triple pantalla plegable Mate XT 2, equipado con el Kirin 9050 Pro, un procesador cuya arquitectura apila verticalmente circuitos para elevar su densidad y rendimiento sin depender sólo de una mayor miniaturización de los transistores.

El lanzamiento supone la llegada a uno de los dispositivos insignia de Huawei de la tecnología ‘LogicFolding’, presentada por la compañía en mayo como uno de los pilares de su denominada ‘ley de escala de tau’, con la que propone nuevas vías para desarrollar semiconductores ante los límites físicos y económicos que, según la firma, afronta la reducción continuada del tamaño de los transistores.

La arquitectura reorganiza los circuitos en capas activas apiladas verticalmente y conectadas entre sí, lo que permite acortar las rutas que recorren las señales y aumentar la densidad de transistores sin depender únicamente de acceder a nodos de fabricación más pequeños.

Huawei había adelantado en mayo que los procesadores Kirin previstos para este otoño serían los primeros en incorporar ‘LogicFolding’, una tecnología que cobra especial relevancia para la compañía después de años de restricciones estadounidenses que limitan su acceso a semiconductores avanzados y a determinadas tecnologías necesarias para fabricarlos.

El Kirin 9050 Pro es además el primer nuevo procesador de esta familia cuya arquitectura Huawei explica públicamente durante el lanzamiento de uno de sus teléfonos insignia desde la presentación del Mate 40 en 2020.

La compañía no detalló el proceso de fabricación del nuevo chip, un dato especialmente observado desde que las sanciones estadounidenses alteraron su acceso a las cadenas internacionales de suministro de semiconductores.

Huawei asegura que el Mate XT 2 mejora un 42 % el rendimiento general respecto a su anterior generación, una cifra que atribuye al trabajo conjunto entre el procesador, el resto del hardware, el sistema operativo y los servicios en la nube, y no únicamente al nuevo Kirin.

El dispositivo mantiene el formato de triple plegado con el que Huawei busca diferenciarse en la gama alta e incorpora HarmonyOS 7, resistencia al agua y al polvo IP58 e IP59, comunicaciones por satélite y una nueva pantalla con un modo de privacidad que limita la visión lateral.

La presentación se produce mientras China acelera sus esfuerzos por desarrollar una cadena nacional de semiconductores capaz de reducir su dependencia de tecnología extranjera, en medio de los controles impuestos por Washington al acceso del país asiático a chips y equipos avanzados.

El lanzamiento coincide con una semana de fuerte competencia en la gama alta de teléfonos inteligentes, con Xiaomi presentando este mismo lunes un nuevo plegable equipado también con un procesador de desarrollo propio y Apple preparando para el miércoles su nueva generación de iPhone. EFE

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