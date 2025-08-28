The Swiss voice in the world since 1935

Imputan a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos líderes sociales colombianos

Bogotá, 28 ago (EFE).- La Fiscalía colombiana judicializó este jueves a Billy Jhon Robledo Roa, alias Grone, cabecilla de una facción del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, por su presunta participación en el asesinato en agosto de 2022 de los líderes sociales Uber Eliécer Jaramillo y Ferdy Leandro Tapias.

Según el ente acusador, Robledo y al menos diez de sus hombres interrumpieron una reunión comunitaria en el pueblo Quebrada el Medio, en el municipio de Ituango (Antioquia), donde identificaron a los dos hombres, integrantes de la Junta de Acción Comunal (JAC), a quienes sacaron del lugar y los asesinaron a tiros en una carretera.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Robledo los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, aunque el procesado no aceptó los cargos.

Alias Grone está en una cárcel desde mayo de este año, cuando fue capturado y judicializado por otros hechos de violencia atribuidos al Clan del Golfo en el norte de Antioquia, en el noroeste del país.

Jaramillo, presidente de la JAC, y Tapias, miembro de la misma organización comunitaria, eran además beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), una iniciativa del Gobierno para combatir el narcotráfico y mejorar las condiciones de vida de familias campesinas.

El doble asesinato coincidió con la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022, y fueron los dos primeros crímenes de líderes sociales reportados durante su Gobierno.

Según la ONG Indepaz, para agosto de 2022 al menos 114 líderes sociales habían sido asesinados en Colombia, y ese año la cifra ascendió a 189 debido a la crisis humanitaria que todavía persiste en zonas con fuerte presencia de economías ilegales y disputas de grupos armados. EFE

