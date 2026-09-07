India acredita por primera vez a un embajador residente ante Uruguay

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Montevideo, 7 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este lunes la acreditación del embajador de India en ese país, Binoy George, que lo certifica como el primer representante diplomático residente del gigante asiático en el país suramericano.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, detalló a la prensa que se trata de un hecho «absolutamente histórico» respecto a las relaciones entre ambos países.

«Estamos hablando del país más poblado del mundo. Estamos hablando del país que está entre las tres o cuatro zonas más importante en crecimiento y desarrollo comercial del mundo», señaló.

En ese sentido, agrego que «si se trabaja bien» desde ambos países este hecho puede significar un nuevo «gran momento» para los próximos años en las relaciones comerciales, por lo que añadió que, a pedido de Orsi, estará viajando al país asiático en los próximos días para conversar con distintas autoridades de ese país.

«Estamos hablando de aspectos alimenticios, temas agrícolas, desarrollo tecnológico, áreas farmacéuticas, el espacio, la robótica y veremos hasta dónde vamos», apuntó.

Lubetkin indicó que su viaje servirá como introducción a la visita a India del mandatario uruguayo, posiblemente en 2027, así como la visita de una delegación asiática a Uruguay.

En ese contexto, el Gobierno de Orsi tiene la mirada puesta en Asia y en marzo del próximo año hará un viaje a Japón con una delegación de empresarios y representantes de la sociedad civil, tal como lo hizo para el viaje oficial a China a principios de febrero. EFE

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