Instituciones y empresas canadienses corrigen sus mapas para mantener el lago Ontario

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Toronto (Canadá), 31 ago (EFE).- Instituciones públicas y empresas canadienses aceleraron este lunes la corrección de sus mapas digitales después de que algunos servicios mostraran durante el fin de semana el nombre «Lake America» (lago América) en lugar de lago Ontario, tras la decisión de Google de adaptar su cartografía a una orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

Hydro One, la principal compañía eléctrica de Ontario, reconoció que su mapa de cortes de suministro mostró incorrectamente «Lake America» y aseguró que trabaja con su proveedor tecnológico para restaurar «la referencia geográfica correcta».

«Lamentamos el error y nos disculpamos por cualquier confusión que haya causado», señaló la empresa eléctrica en un mensaje en sus redes sociales.

También Metrolinx, la agencia provincial responsable del transporte público GO Transit, revisó sus páginas para garantizar que el lago aparezca identificado como lago Ontario y llegó a desactivar temporalmente uno de sus mapas, mientras que la cadena pública de bebidas alcohólicas LCBO corrigió el suyo durante el domingo.

El Gobierno de Ontario anunció asimismo que está revisando sus sitios web, después de que incluso un mapa del Gobierno federal sobre proyectos de vivienda e infraestructura mostrara la denominación estadounidense.

Google explicó que los desarrolladores que insertan Google Maps en sus páginas deben configurar Canadá como región para que aparezca lago Ontario, aunque en su servicio directo los usuarios situados en territorio canadiense deberían seguir viendo ese nombre.

La controversia surgió después de que Trump firmara el 27 de agosto una orden ejecutiva para que las agencias federales estadounidenses denominaran «Lake America» al lago Ontario como parte de la guerra comercial que Washington mantiene con el país vecino.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó el cambio y afirmó que para los canadienses seguirá siendo lago Ontario «antes, ahora y siempre», mientras que el jefe del Gobierno provincial, Doug Ford, instaló el sábado junto al lago un gran cartel con el mensaje «Lago Ontario. Ahora y para siempre». EFE

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