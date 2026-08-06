Irán anuncia acuerdo con Omán sobre Ormuz, pero dice que su reapertura dependerá de EEUU

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Irán informó el miércoles que llegó a un acuerdo con el Sultanato de Omán sobre una nueva ruta de tránsito para los buques en el estrecho de Ormuz, del que ambos son ribereños y que se encuentra en el centro de las tensiones con Estados Unidos.

Sin embargo, cualquier reapertura de esta ruta marítima clave para el tránsito de hidrocarburos, bloqueada por Teherán, dependerá de las acciones de Washington, que por su parte ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, afirmaron fuentes de la república islámica a los medios locales.

«Las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas», aseguró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia estatal de noticias IRNA.

Precisó que Irán y Omán estaban trabajando en una «declaración conjunta», siempre y cuando «terceras partes no obstaculicen el proceso».

Desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos a principios de julio, Teherán volvió a bloquear este estratégico estrecho por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que Teherán desea llegar a un acuerdo para reabrir esta ruta a la navegación, pero Irán lo ha desmentido y afirma que, por el contrario, llegará a un pacto con su vecino al otro lado del paso marítimo, Omán.

Su vicepresidente, JD Vance, reconoció el miércoles en Fox News que las negociaciones con Irán habían sido desiguales, y que la administración de Trump había experimentado tanto avances como retrocesos en sus esfuerzos por llegar a un acuerdo.

«Va a ser complicado y tomará tiempo lograrlo», reconoció.

Vance atribuyó estas dificultades a las divisiones dentro del poder iraní, en el cual algunos funcionarios deseaban el fin del conflicto, mientras que unos «radicales locos» querían que continuara.

«En primer lugar, los iraníes son gente extremadamente difícil. En segundo lugar, su sistema está fragmentado», sostuvo Vance.

– Ataques a embarcaciones –

Según Baqai, las conversaciones con Mascate avanzan, pero incluso si se llegara a un acuerdo, eso no significaría que el paso estuviera libre de riesgos, ya que «los factores que hacen que el estrecho de Ormuz sea inseguro siguen existiendo por parte de Estados Unidos».

Mencionó el bloqueo naval impuesto por Washington, en represalia a la paralización del estrecho por parte de Teherán, y «otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses».

Trump afirmó el martes que el estrecho se reabriría «muy pronto» o, de lo contrario, Irán recibiría un golpe «muy fuerte», y que podría alcanzarse un acuerdo antes del jueves. Pero Teherán desmintió que haya habido conversaciones con Washington.

Irán no quiere volver a la situación anterior a la guerra y, por el momento, solo autoriza una ruta a lo largo de sus costas. Está considerando cobrar tarifas de servicio, una posibilidad rechazada por Estados Unidos y otros países y que va en contra del derecho marítimo internacional.

La puesta en marcha de una ruta omaní en junio había despertado su ira, lo que provocó una serie de ataques a embarcaciones.

La agencia marítima británica UKMTO informó este jueves que la tripulación de un petrolero reportó haber escuchado explosiones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, anunciaron el miércoles que habían atacado dos buques cisterna de crudo saudíes en el mar Rojo y en el golfo de Adén, como parte del bloqueo que habían anunciado contra la flota del reino.

En otro frente del conflicto, el ejército israelí dijo que dos de sus soldados murieron en combate en el sur de Líbano, donde enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá.

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