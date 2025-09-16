Israel lanza las «fases iniciales» de la ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza
Jerusalén, 16 sep (EFE).- Israel dio comienzo este martes a las «etapas iniciales» de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza, confirmó a EFE un oficial israelí, que acompañó con un recrudecimiento de los bombardeos contra la capital.
La radio pública israelí Kan alertó durante la noche que los tanques del Ejército avanzaron sobre la calle Al Jalaa, calle en el centro de la capital, mientras fuentes gazatíes advirtieron a EFE por la noche que los blindados avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia para ganar terreno.EFE
pbj/lab