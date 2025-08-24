The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata al menos a ocho personas en Gaza desde la madrugada

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Gaza, 24 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron desde la madrugada de este domingo en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, la mitad de ellas mientras buscaban ayuda humanitaria, informaron a EFE fuentes médicas locales.

Cuatro de las víctimas fallecieron cuando intentaban conseguir comida cerca del punto de distribución de ayuda humanitaria de Netzarim, en el centro de la Franja, sumándose a más de 2.000 gazatíes que han perdido la vida en ese contexto, según el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el Gobierno del grupo islamista Hamás.

Otra persona murió en un bombardeo israelí en el barrio de Zaytoun, en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, donde el Ejército ha intensificado su presencia desde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara a comienzos de agosto su intención de tomar la capital.

Tres personas más murieron en ataques en la ciudad sureña de Jan Yunis, donde, según comunicados militares difundidos en los últimos días, el objetivo es «eliminar a los terroristas y desmantelar la infraestructura terrorista».

Al margen, otras tres personas murieron esta madrugada a causa de heridas sufridas en ataques anteriores en la ciudad de Gaza, y otro cuerpo fue recuperado de entre los escombros, también en la capital del enclave.

Según autoridades sanitarias del enclave, al menos 62.622 personas murieron en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023.EFE

vsj/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR