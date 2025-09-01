The Swiss voice in the world since 1935

Israel ve «vergonzoso» que expertos del genocidio le acusen de exterminio en Gaza

Jerusalén, 1 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí calificó este lunes de «vergonzoso» el informe de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) que describe las acciones de Israel contra Gaza como «un genocidio».

«Se basa completamente en la campaña de mentiras de Hamás y en el blanqueo de esas mentiras por parte de terceros», dijo el Ministerio de Exteriores israelí en su cuenta de X.

En esa red social reaccionó a la declaración emitida por IAGS, la mayor asociación de expertos del genocidio, en la que describió las acciones de Israel en Gaza como «un genocidio» e instó al Gobierno israelí a cesar los ataques contra civiles y el «desplazamiento forzado» de la población.

«Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)», afirmó en un comunicado la asociación, recordando que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal.

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo que la declaración es una «vergüenza» y que la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio no «verificó la información», la tarea «más básica» en una investigación, al tiempo que afirmó que su declaración «incluso» logra «tergiversar» lo dicho por la Corte Internacional de Justicia.

Pero, «sobre todo», añadió el Ministerio en X, la IAGS «ha sentado un precedente histórico»: «Por primera vez, los ‘expertos en genocidio’ acusan a la propia víctima de genocidio».

Ello pese al «intento de genocidio de Hamás contra el pueblo judío, asesinando a 1.200 personas, violando a mujeres, quemando vivas a familias y declarando su objetivo de matar a todos los judíos», agregó en su mensaje Exteriores de Israel, cuyo ejército ha matado a más de 62.000 palestinos desde los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023.EFE

