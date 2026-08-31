Jefe de ente tributario llama a «revisar» esquema de bajos impuestos a maquila en Paraguay

Compartir

3 minutos

Asunción, 31 ago (EFE).- El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay (DNIT), Óscar Orué, dijo este lunes que «es el momento de revisar» el esquema de beneficios para las maquilas en el país, que pagan el 1 % de su facturación total y hasta julio de este año dejó exportaciones por valor de 858,7 millones de dólares.

«Una maquila te aporta 1 % de su facturación, no paga IVA, no paga renta, no paga distribución de utilidades. Son tres impuestos que no pagan, solamente pagan un impuesto único del 1 % de su facturación, yo creo que es el momento de revisar», apuntó Orué durante una entrevista con la local Radio Monumental.

Varias propuestas para subir los impuestos en Paraguay, uno de los países con la carga tributaria más baja de la región latinoamericana, se hicieron públicas la semana pasada, cuando los médicos del sector público completaron cinco jornadas de huelga en reclamo de ajustes salariales y otras demandas.

Hoy, Orué se manifestó contra los planteamientos para elevar el impuesto al valor agregado (IVA) al considerar que este tributo es regresivo, afecta el consumo e incide en la inflación, que el Banco Central de Paraguay (BCP) proyecta cerrará en el país en 3,3 % este año.

Además, señaló que los planteamientos para subir los impuestos deben tener estudios profundos y técnicos.

Esta jornada, el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, el oficialista Raúl Latorre, se mostró en contra de un alza de tributos.

«Soy del pensamiento de que antes de tocar los impuestos, hay que mirar hasta 10 veces donde más podemos cortar grasa en términos de gastos superfluos», declaró Latorre, médico de profesión, a periodistas antes de la sesión extraordinaria de hoy.

En marzo pasado, el presidente paraguayo, Santiago Peña, rechazó subir los impuestos para financiar el sistema de pensiones públicas -conocido en el país como caja fiscal- o las deudas que mantiene el Estado con proveedores.

«Mientras yo sea presidente, no voy a plantear ni discutir sobre el aumento de los impuestos. Creo que todavía hay mucha grasa que cortar dentro de la administración pública y ganancias ineficientes», aseveró entonces el mandatario.

Maquila crece en Paraguay

De acuerdo al BCP, la maquila instalada en el país exportó hasta julio pasado 858,7 millones de dólares, un aumento del 32,1 % con respecto al mismo periodo de 2025.

En informe de julio pasado sobre comercio exterior, el emisor paraguayo informó que Brasil se mantuvo como el «principal comprador de los bienes exportados bajo el régimen de maquila, con una participación de 61,4% en el total» en estos primeros meses de 2026, y por encima de Argentina, Países Bajos y EE.UU., que tienen participaciones de 14,6 %, 8,6 % y 4,2 %, respectivamente.

Entre 2016 y 2024, la maquila experimentó un repunte del 331 %, lo que ha llevado al país a buscar fortalecer este sector para atraer mayores inversiones foráneas.

Este régimen se estableció formalmente en esta nación suramericana en 1997, con la promulgación de la Ley 1064, y en sus primeros años tuvo «un desarrollo gradual» concentrado en actividades de ensamblaje y confecciones, refirió a EFE a inicios de año la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, Carina Daher.EFE

rgc/lb/nvm