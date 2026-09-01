Jonathan Bailey abandona ‘Sunday in the Park with George’ tras la salida de Ariana Grande

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Londres, 1 sep (EFE).- El actor británico Jonathan Bailey (‘Wicked’) ha decidido abandonar la producción del musical de ‘Sunday in the Park With George’ en Londres, cuyo estreno estaba previsto para verano de 2027, después de la que fuese su compañera de reparto, la cantante estadounidense Ariana Grande, decidiera salir del proyecto para tomarse un descanso de los focos.

En un comunicado publicado en redes sociales, la productora Empire Street Productions dijo este martes: «Tras la salida de Ariana Grande, Jonathan Bailey ha informado a los productores que también ha decidido abandonar ‘Sunday in the Park with George».

En este sentido, dijeron que el trabajo en la producción, que acogerá el teatro londinense del Barbican, continúa adelante pese a ambas bajas y que el trabajo de casting continúa «de manera activa».

«El equipo se está reestucturando con una nueva compañía pero preservando la ambición y la integridad artística del musical de Stephen Sondheim y James Lapine», agregó la productora.

Por el momento se desconoce quiénes les tomarán el relevo a Bailey y Grande como protagonistas en el musical.

El pasado 2 de Agosto, y durante su gira mundial ‘Eternal Sunshine’ -que acaba este martes en Londres-, la cantante estadounidense anunció que se alejaría de los focos tras finalizar los conciertos y que, como consecuencia, no participaría en ‘Sunday in the Park with George’.

En los últimos meses, Ariana ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno de alimentación. EFE

rb/ajs