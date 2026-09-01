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Juez cierra el caso por fraude y lavado contra expresidente de Honduras indultado en EEUU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 1 sep (EFE).- Un juez de Tegucigalpa dictó este martes «sobreseimiento definitivo» o el cierre del caso por fraude y lavado de activos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien regresó el pasado julio a Honduras tras ser indultado en EE.UU., donde cumplía una condena de 45 años por narcotráfico.

«Se ha dictado sobreseimiento definitivo al expresidente de la República Juan Fernández Hernández Alvarado», dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva. EFE

gr/gf/jrg

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