Juez cierra el caso por fraude y lavado contra expresidente de Honduras indultado en EEUU

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Tegucigalpa, 1 sep (EFE).- Un juez de Tegucigalpa dictó este martes «sobreseimiento definitivo» o el cierre del caso por fraude y lavado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien regresó el pasado julio a Honduras tras ser indultado en EE.UU., donde cumplía una condena a 45 años por narcotráfico.

«Se ha dictado sobreseimiento definitivo al expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado», dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.

Agregó que en virtud del fallo, se le extenderá la carta de libertad definitiva este mismo día, y que por otra parte se ha dejado sin valor y efecto las medidas que le fueron dictadas anteriormente, para que se defendiera en libertad.

Silva subrayó que sobre la determinación del juez, las partes procesales han sido notificadas y que, si alguna no está de acuerdo, puede «interponer un recurso de apelación correspondiente ante la Corte de Apelaciones desde el mismo circuito de Criminalidad Organizada».

Hernández, quien el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, poco después de que en 2024 había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, el 26 de julio pasado regresó a su país para enfrentar el juicio por fraude y lavado de activos.

El portavoz del Poder Judicial señaló que a la defensa de Hernández se le admitieron 31 medios de prueba documentales que hacían referencias a que las determinaciones que se adoptaron en la investigación se tomaron como presidente del Parlamento (2010-2014) y no como presidente del Ejecutivo (2014-2022), y se le admitió un testigo».

La Fiscalía presentó 16 pruebas documentales y un testigo, y realizó tres pericias.

El mismo caso salpicó a varios exfuncionarios y el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quienes también fueron sobreseídos.

El pasado domingo, Hernández dijo en Gracias, departamento de Lempira, de donde es originario, que confiaba en que hoy se le hiciera «justicia».

«Les pido sus oraciones siempre, para que el señor ilumine al señor juez y el martes se haga justicia, porque más claro no puede estar ese caso», subrayó el exgobernante ante una masa de seguidores, muchos de los cuales le han acompañado durante sus comparecencias ante el tribunal en Tegucigalpa.

Hernández afrontaba en Honduras el caso conocido como Pandora II, abierto en 2023, que investigó el supuesto desvío irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, periodo en el que presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral.

El exmandatario reiteró su inocencia y sostuvo que en las comparecencias judiciales se ha demostrado la falta de evidencias en su contra.

«He ido día a día cuando me ha llamado el juez y cada día que pasa queda más claro que nunca, como los mismos testigos de la Fiscalía dijeron: de Juan Orlando no encontramos ninguna trazabilidad de dinero que haya quedado en sus manos», afirmó.

Hernández gobernó durante dos periodos consecutivos en Honduras, el segundo (2018-2022) violentando la Constitución, que no permite la reelección bajo ninguna modalidad.

Una interpretación de magistrados del Supremo, en 2015, le dio luz verde a Hernández para que buscara la reelección en 2017, ganando los comicios entre múltiples denuncias de fraude por parte de la oposición. EFE

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